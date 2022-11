Geen Hanky Panky Shanghai meer op school, ook Utrecht zet zich in

Omdat het verjaardagsliedje uit woorden bestaat die zogenaamd Chinees klinken maar geen echte Chinese taal zijn, zou het kwetsend en respectloos overkomen. "Op erg jonge leeftijd worden veel kinderen met een Aziatische achtergrond al voor 'raar' of 'anders' bestempeld", denkt een woordvoerder van Asian Raisins. "Vooroordelen van hun klasgenootjes en leraren kunnen ervoor zorgen dat ze worden uitgesloten, lager worden ingeschat in hun kunnen of worden gepest."

Mede daarom heeft de stichting een lespakket voor de groepen 7 en 8 ontwikkeld. Om zo kinderen bewust te maken van dit gedrag en ook saamhorigheid te stimuleren. De Mattheusschool in Utrecht is een van de basisscholen die het lespakket omarmt.

Volgens juf Polina Verstappen is het belangrijk is om stereotypering onder Aziatische mensen wat meer onder de aandacht te brengen. "Daar hoor je weinig over, maar het is er wel. De intentie van mensen die Hanky Panky Shanghai zingen, is misschien niet racistisch, maar de gevolgen zijn natuurlijk niet oké."