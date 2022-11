Honderden boeren praten over toekomst in Vijfheerenlanden: 'Die onzekerheid is killing'

Enkele boeren staan op en zeggen dat de antwoorden van de politici op het podium nogal vaag blijven. Want, melden ze in de microfoon, hoeveel piekbelasters zijn er eigenlijk in Vijfheerenlanden? Hoeveel stikstof wordt er in hun gemeente eigenlijk uitgestoten, ook door de industrie? En o ja, hoe groot is de kans dat hun kinderen nog wel boer kunnen zijn over een jaar of tien?