Automobilist die na verkeersruzie over drukke Nieuwegeinse markt vluchtte krijgt taakstraf en rijontzegging

Nieuwegein - De man die twee jaar geleden met zijn auto over een drukke markt in Nieuwegein reed, is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een rijontzegging van een half jaar. Volgens de rechtbank heeft de 32-jarige Nieuwegeiner opzettelijk meerdere verkeersregels ernstig geschonden. Hij negeerde een wegafzetting, ging een afgesloten straat in en reed de drukke markt over met een snelheid die te hoog was voor de situatie ter plekke. Hij reed daarbij rakelings langs mensen die aan de kant moesten springen om de auto te ontwijken.