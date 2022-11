Hoogste rechter schrapt bouwvrijstelling stikstof, grote gevolgen voor projecten

Het ging bij de Raad van State concreet om de bouwvrijstelling van het megaproject Porthos. Daarmee moet CO2 van bedrijven in de Rotterdamse haven worden opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. De procedure was aangespannen door de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die de rechter erop wees dat het project stikstofneerslag veroorzaakt in beschermde natuurgebieden.