Allerzielen steeds breder gevierd: 'Heel troostrijk om een ritueel te hebben'

In de Domkerk is er daarom vandaag ook een Choral Evensong, een avondgebed in de anglicaanse traditie, met troostrijke muziek en uiteraard ook het opsteken van gedenkkaarsen. En hoewel de kerken in rap tempo leeglopen, zijn dit soort bijeenkomsten wel weer in trek. "Ik merk wel dat mensen de houvast zoeken van rituelen als Allerheiligen en Allerzielen, de zondagse dienst en doordeweeks een kaarsje aansteken. Als ik mensen spreek vertellen ze vaak dat het houvast geeft in het leven dat verder zo onrustig is."