Recordvangst dreun voor vuurwerkcriminelen, maar die harde knallen in jouw wijk zijn nog niet verdwenen

Utrecht - De zomer was amper voorbij toen de eerste extreme vuurwerkknallen in onze regio alweer klonken. En naarmate Oud en Nieuw dichterbij komt, dondert het harder en vaker. Maar nu is vuurwerkcriminelen een zware dreun toegebracht met de grootste vangst ooit . Drie Nieuwegeiners worden gezien als de spil in deze zaak. Is de vangst een druppel op een gloeiende plaat of gaan we nu echt minder extreme knallen horen?