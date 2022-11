Utrechtse zorginstelling hoeft Zilveren Kruis geen miljoenen terug te betalen in PGB-fraudezaak

In een civiele zaak eiste Zilveren Kruis dat Fundament bijna 3,5 miljoen euro terug moest betalen. Het zorgkantoor verlangde in eerste instantie dat de honderd mensen die de PGB's ontvingen de uitkering persoonlijk terugbetaalden. Maar in 2016 stuurde het zorgkantoor de betrokkenen een brief waarin stond dat dit toch niet hoefde. Daarnaast vroeg Zilveren Kruis toestemming om namens hen de vordering op Fundament over te nemen.