Studenten geven juridisch advies in Kanaleneiland: 'Ik had het nooit verwacht dat we zoveel impact konden maken op bewoners'

Bijzonder is dat studenten van alle niveaus op deze plek samenwerken als team. Zo begeleiden de studenten van het hbo, ook wel de skills coaches genoemd, de mbo-studenten. En zijn er twee student-coördinatoren van de universiteit die meer het hele project overzien. Om de drie weken is er een nieuwe groep studenten die hier aan de slag gaat. Het idee is een snelkookpan waarin de studenten leren omgaan met menselijk contact en werknemers vaardigheden. Op dit moment is Emy één van deze student coördinatoren vanuit de stichting Academie van de stad bij het wijkloket. ''Wat zo leuk is om te zien is dat iedereen elkaar aanvult in dit team. We zien vaak bij een Arabisch sprekende bewoner dat er een Arabisch sprekende student bijspringt. Het team gebruikt hierdoor echt elkaars vaardigheden.