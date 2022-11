Figurant liet zich interviewen bij Utrechtse campagne straatintimidatie: 'Was absoluut niet de bedoeling'

Uit interne communicatie tussen ambtenaren blijkt dat er gedacht is aan het inzetten van de figuranten in de video wanneer het aantal spontane reacties van voorbijgangers op straat te kort zou schieten. Maar, "het gebruik van een dergelijke video was niet wenselijk geweest, omdat de kern van de guerrilla actie het aanspreken van toevallige voorbijgangers was. Indien er figuranten waren ingezet hadden we dit uiteraard duidelijk als disclaimer bij de video gezet", zegt de gemeente.