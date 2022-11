Een opvangschip tegenover je huis? 'Prima, maar liever niet híér'

De gemeente liet eerder in een schriftelijke reactie weten de zaak met vertrouwen af te wachten. "De procedure hebben wij zo zorgvuldig mogelijk doorlopen en wij verwachten daarom dat de rechter in ons voordeel beslist." Een omwonende is daar niet zo zeker van. "In onze ogen is er juist te weinig geparticipeerd. Maar we gaan zien of dat schip hier uiteindelijk zal mogen liggen. Ik hoop in ieder geval van niet."