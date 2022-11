Toch grensoverschrijdend gedrag geconstateerd bij oud-voorzitter politiebond ACP

ACP liet een nieuw onderzoek uitvoeren omdat er "andere informatie naar boven kwam". De bond laat weten dat er dertig mensen vertrouwelijk zijn gesproken en dat er wederhoor is toegepast. Elf mensen hebben het gedrag van de voormalig voorzitter als grensoverschrijdend ervaren. Tien hebben aangegeven al langer bekend te zijn met seksueel grensoverschrijdend gedrag van de voormalig voorzitter. Het gedrag dat drie personen hebben ervaren, staat vermeld in de toetsingskaders van seksueel grensoverschrijdend gedrag die binnen het onderzoek gebruikt zijn. Het is niet bekend wat er volgens de medewerkers gebeurd is. Van de Kamp heeft in het onderzoek gezegd dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen.