Aantal mbo'ers daalt, 'Ik hoor geregeld: ik doe maar mbo'

In haar boek laat ze mbo-studenten zelf aan het woord. Onderwaardering is de rode draad die in vrijwel alle verhalen aanwezig is. “Bijvoorbeeld een student die ook een hoofddoek draagt en een mbo-opleiding doet. Zij zegt dat ze gewoon 2-0 achterstaat. Dat is niet omdat zij dat zelf vindt, maar ze merkt dat bij de zoektocht naar een stageplaats.”