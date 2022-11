'Situatie daklozen rondom Utrecht Centraal is mensonterend'

"Wij kunnen als Utrecht zorgen voor meer opvangplekken voor deze groep. Met een dak boven je hoofd kun je kijken naar wat er nog meer nodig is, bijvoorbeeld aan begeleiding naar werk of helpen bij terugkeer naar het land van herkomst. Op straat is het overleven en kom je niet toe aan die vragen. Mensen raken juist vaak dieper in de problemen, bijvoorbeeld op het gebied van verslaving of schulden. Dit zorgt ook voor maatschappelijke problemen, namelijk de overlast op straat. Het begint dus in Utrecht met een dak boven het hoofd, maar ik wil toch nog naar het Rijk kijken. Het het feit dat wij al deze mensen naar Nederland halen zonder goed voor ze te zorgen vind ik moreel niet in orde."