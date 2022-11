Amersfoort wil met nieuw plan overlast van flitsbezorgers voorkomen

De gemeenteraad nam in maart van dit jaar een voorbereidingsbesluit om dark stores tijdelijk te weren. Het nieuwe bestemmingsplan zet die tijdelijke regeling om in een blijvende maatregel. Van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. De gemeente kijkt bij een vergunningaanvraag of de locatie geschikt is voor de vestiging van een flitsbezorger.