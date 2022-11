Vermiste Melisa (11) uit Soest in goede gezondheid gevonden in Bulgarije, vader aangehouden

De moeder van Melisa had al gezegd dat de vader hun dochter ontvoerd had en mogelijk onderweg was naar Turkije. De politie wilde in eerste instantie niet spreken van een ontvoering. "We weten niet of ze tegen haar wil is meegenomen, want we waren er niet bij. Ook hebben we te maken met de privacy van het meisje en haar familie", zei een woordvoerder eerder op woensdag. Al gaf de politie toen al wel aan dat er zorgen waren. "Kijk, in een normale situatie mag een vader met zijn dochter op stap, maar we gaan als politie niet op zoek als er sprake is van een normale situatie dus er speelt wel een en ander."