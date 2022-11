Treinen overvol, maar kaartjes fors duurder: 'NS vraagt nu echt te veel van reizigers'

Niet alle abonnementhouders zijn volgend jaar goedkoper uit. De prijzen van andere abonnementen, waaronder ook groepstickets vallen, blijven in sommige gevallen gelijk of worden duurder. Zo gaan mensen die met een abonnement onbeperkt in de daluren kunnen reizen voor een vast maandbedrag erop achteruit. Nu betalen zij nog 107,90 euro per maand, volgend jaar stijgt die prijs met ruim 10 procent tot 119,95 euro.