Help, de jeugd sport te weinig! FC Utrecht en ROC starten tegenoffensief in Overvecht

De ervaringen die de organisaties in Overvecht opdoen, gaan ze in de toekomst ook uitbreiden en toepassen in andere delen van de regio Utrecht. FC Utrecht is blij met de nieuwe samenwerking. Thijs van Es, algemeen directeur van FC Utrecht: “De aftrap in Overvecht is slechts een startpunt. Deze partijen hebben alles in huis om ook in andere wijken mee samen te werken aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. Zo zijn ze bekend met hun leefwereld en hebben ze expertise op het gebied van (positieve) gezondheid."