Schetsen van Amersfoortse kunstenaar gaan de hele wereld over: 'Mijn leven is totaal veranderd'

Zomaar een warme zomeravond in mei 2020, de coronapandemie is net 2 maanden oud. Cees zit in zijn tuin, pakt een schetsboek, een potlood en een tekenpen en begint wat te schetsen. Later komt een doos vergeten markers te voorschijn, een cadeautje van een voormalige werkgever die op zolder staat te verstoffen. "Ik had er wel plezier aan en we zaten met z'n allen aan tafel en mijn zoon Lars zei, daar moet je wat mee doen." Lars maakt een Instagram account en dan begint het balletje te rollen. Cees kan de potloden en markers niet meer loslaten. "Het leuke is, ik heb helemaal geen opleiding. Puur spontaan is het ontstaan.