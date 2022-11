Oekraïense vluchtelingen Soest mogelijk naar bungalowpark Soesterberg: 'Pijnlijk, maar we staan met de rug tegen de muur'

De gemeente heeft eerder geprobeerd om Soesterberg te ontzien, vertelde wethouder Treep vanmorgen. "Dit besluit druist in tegen wat we eerder hebben gezegd. Het dorp ligt tussen het asielzoekerscentrum in Kamp van Zeist en voormalig recreatiepark 't Jachthuis, waar al Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Maar nu de tijdelijke oplossingen aflopen dreigen er mensen op straat te komen. Ik realiseer me dat het pijnlijk is, maar we staan met de rug tegen de muur." Vanmorgen zijn over het besluit zo'n tweehonderd brieven bezorgd bij omwonenden en bedrijven in de directe omgeving.