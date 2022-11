Maarten van Rossem en Hedy d'Ancona over feminisme in Utrecht: 'Wij gaan door met de strijd'

In deze laatste aflevering van het programma Van Rossem Vertelt van dit jaar wil Maarten alles weten over het leven van de Utrechtse Joke Smit. Zij was feministe van het eerste uur in de jaren 60.

Zo gaat hij naar Vianen waar ze in haar jeugd woonde. Later in de uitzending gaat hij op bezoek bij Hedy d'Ancona. Zij was medestrijdster en vriendin van Joke Smit. En aan de keukentafel daar ontstaat een leuke discussie tussen Hedy en Maarten over gelijkheid tussen mannen en vrouwen.