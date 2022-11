Bewonersgroep Nieuwegein krijgt geen gelijk: opvangschip voor vluchtelingen mag er komen

Hadden de bewoners iets te zeggen over de ontheffing?

Deze zaak ging niet alleen over de omgevingsvergunning, maar ook over een ontheffing. Kort samengevat: de bewonersgroep woont langs het Merwedekanaal, waar normaal gesproken geen schepen mogen aanmeren. Dat mag alleen als Rijkswaterstaat – die dit water beheert – een ontheffing geeft. Rijkswaterstaat gaf een ‘go’ voor de ontheffing om twee redenen: het schip was niet te lang én op die plek kunnen andere schepen er zonder problemen langsvaren.

Hadden de bewoners iets te zeggen over de ontheffing? De rechter oordeelt van niet. De reden: zij wonen dan wel in de omgeving van het kanaal, maar ze zijn geen gebruikers van het water. En dus was de ontheffing van Rijkswaterstaat terecht, aldus de rechter.