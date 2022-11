OM: verdachte van dodelijk schietincident kwam niet met moordplan naar café De Plak

In café De Plak was op 9 oktober vorig jaar een feest aan de gang. In de bomvolle kroeg zou A. een van de mannen hebben herkend met wie hij al langer een conflict had en die er ook bij was op de camping. Hij deelde een of twee klappen uit en trok daarna het wapen. Na het dodelijke schot vluchtte hij het café uit en werd een week later aangehouden.