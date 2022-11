Gemeente maakt 1,2 miljoen euro vrij voor Utrechtse ondernemers: 'Eerst die koude winter doorkomen'

De 1,2 miljoen die nu is uitgetrokken om de MKB'ers te hulp te schieten, moet wel dit jaar nog opgemaakt worden. Het geld komt namelijk uit een potje dat eigenlijk bedoeld was om ondernemers te hulp te schieten na alle coronamaatregelen van de afgelopen twee jaar. "Maar we merken eigenlijk dat de aandacht de afgelopen maanden zo snel is verschoven van corona naar deze enorme prijsstijgingen. Daardoor vonden we het noodzakelijk om naar een andere regeling te kijken. Dat betekent echter wel dat we vastzitten aan de uitvoering dit jaar nog."