Wat gebeurt er als een kind wordt ontvoerd? 'Tijd is een belangrijke factor'

Provincie Utrecht - De zaak van de 11-jarige Melisa uit Soest hield Nederland sinds dinsdagavond bezig. Ze is inmiddels in goede gezondheid aangetroffen in Bulgarije, in gezelschap van haar vader. Hij was het die haar had meegenomen, zonder dat Melisa's moeder dat wist. Wat moet je doen als achterblijvende ouder in zo'n geval? Wat kunnen de politie, het OM en hulporganisaties voor ouders betekenen? "Het belangrijkste is door preventie zorgen dat een kind niet de grens over gaat. Eenmaal over de grens komt een aanzienlijk deel niet meer terug."