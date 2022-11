Utrechts Landschap komt met opknaplijst voor molens: ‘Hopelijk kan ik bij een andere molen meedraaien, zodat ik mijn vaardigheden niet verleer’

Dick Vierbergen van korenmolen de Hoop uit Loenen aan de Vecht sprong een gat in de lucht. Samen met Molen de Valk staat hij bovenaan de lijst. “Met een enorme lach op mijn gezicht ging ik gisteravond terug naar huis. Ik heb meteen alle vrijwilligers op de hoogte gesteld en we zijn allemaal in een vrolijke stemming. Je moet er niet aan denken dat je nog een jaar moet wachten. We zijn een korenmolen, we hebben klanten, het is een belangrijk object in het dorp. Daar hebben we veel geluk mee. Maar een molen is alleen een trekpleister als hij regelmatig draait.”