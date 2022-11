Hoge Raad: bewijs tegen Utrechtse broers die terrorisme zouden financieren onvoldoende, zaak moet opnieuw

De advocaat van de twee mannen vroeg de Hoge Raad de veroordelingen te vernietigen, omdat het Hof ten onrechte zou hebben geoordeeld dat de verdachten de kans hebben aanvaard dat het overgemaakte geld bij IS terecht zou komen. Volgens de advocaat blijkt dit niet uit het gebruikte bewijs. Ook is er in de zaak door de verdediging onderbouwd waarom er geen opzet in het spel zou zijn, en is er bij de veroordelingen niet vermeld waarom er van dit standpunt is afgeweken.