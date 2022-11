Utrechts onderzoek bewijst: paddo's kunnen helpen tegen depressie ('maar probeer dit niet zelf thuis')

Op donderdag 3 november is onderzoek naar de werking van psilocybine, de werkzame stof in sommige paddenstoelen en truffels gepubliceerd in the New England Journal of Medicine. Uit dit onderzoek blijkt dat psilocybine-therapie met psychologische ondersteuning kan helpen bij behandelingsresistente depressie. Het UMC Utrecht is één van de instellingen die de experimentele behandelingen samen met het Britse bedrijf Compass Pathways uitvoerde. In deze fase van onderzoek is gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel.

Wetenschappelijke resultaten onderzoek

29 procent van de deelnemers die 25 mg psilocybine kreeg, was in remissie (verbeterde toestand) in week 3, tegenover 8 procent van de deelnemers die 1 mg kreeg.

Deelnemers die de éénmalige dosis van 25 mg psilocybine met psychologische ondersteuning kregen toegediend ervoeren een duidelijk statistisch significante, snelle vermindering van depressiesymptomen na drie weken: het verschil tussen de 25 mg groep en de 1 mg groep was -6.6 punten (p<0,001) op de MADRS schaal, een onderzoeksmethode om de ernst van depressie vast te stellen.

Bij twee keer zoveel deelnemers die de dosering van 25 mg kregen had het effect aangehouden in week 12, vergeleken met degenen die 1 mg kregen (20,3 procent in de 25 mg groep vs. 10,1 procent in de 1 mg groep).