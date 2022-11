Bewoners Nieuwer ter Aa slaken noodkreet: 'Het mag en kan niet zomaar gebeuren dat het pontje uit de vaart gaat'

Rijkswaterstaat is al enige tijd van plan om de pont, die over het Amsterdam-Rijnkanaal vaart, uit de vaart te halen "omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden". Eerder was het plan om al per 1 augustus met het pontje stoppen, maar omdat er geen alternatief is, is dit verlengd tot 31 december 2022. Omdat dit al de tweede keer is dat er wordt verlengd, vreest het comité dat het in het nieuwe jaar het echt afgelopen is.