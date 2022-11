Kantoren en winkels minder vaak omgebouwd tot woning

Zowel landelijk als in de provincie springt de gemeente Nieuwegein er de afgelopen jaren uit. Ook vorig jaar zijn er in die gemeente weer 300 transformatiewoningen bijgekomen. Dat zijn er meer dan in Utrecht en Amersfoort samen. Ook relatief gezien doet Nieuwegein het goed. Bijna de helft van het totale aantal opgeleverde woningen in die gemeente had eerst een andere functie. Landelijk is dat ongeveer 10 procent.