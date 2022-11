Jonge mensen met dementie: 'Dat we hier wonen met allemaal mensen die van alles vergeten, schept wel een band ja'

Ronald is één van de bewoners. Hij is 57 en heeft vasculaire dementie. Hij woont goed in Het Haltna Huis en begrijpt dat dit de juiste plek voor hem is. Toch is hij soms ook verdrietig: "Ik had een eigen zaak, zat in de ICT en had een fijn huis. Dat je al die zelfstandigheid nu kwijt bent is moeilijk. Die afhankelijkheid vind ik soms vreselijk. Soms vind ik het ook te druk hier in huis. Dan ga ik naar mijn eigen appartement."