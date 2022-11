Utrechtse zorginstellingen slachtoffer van hack, cliëntgegevens gelekt

Eind oktober werd al bekend dat het digitale zorgdossier Carenzorgt gehackt was. De digitale dief, een 19-jarige man uit Krimpen aan den IJssel die inmiddels aangehouden is, stal hierbij tienduizenden documenten. Daar zat ook gevoelige informatie, zoals cliëntengegevens, tussen. Het is nog niet duidelijk of die gegevens door de hacker verspreid zijn.