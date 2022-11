Opvangschip voor asielzoekers aangekomen in Nieuwegein

De rechter gaf echter aan dat de gemeente er alles aan lijkt te gaan doen om de veiligheid zo goed mogelijk te garanderen. Ook merkte hij op dat de nood in de asielcrisis momenteel zo hoog is, dat dat een belangrijkere afweging is dan de mogelijke zorgen van de omwonenden. En dus kan de opvang op het schip gewoon doorgaan. "Heel goed", vindt burgemeester Backhuijs. Dat omwonenden een rechtszaak aanspanden, is voor hem overigens geen punt. "We leven in een vrij land. En ik ben burgemeester van alle Nieuwegeiners, dus ook van mensen die het ergens niet mee eens zijn."