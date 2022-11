Uitstekende kiwi's door warme oktober

"Dat het hier warmer wordt, was voor ons ook de reden om een paar jaar geleden een kiwiboomgaard in Nederland te beginnen." De berichtgeving van bloeiende bomen in Zeeland vindt ze wel zorgelijk. "Door die droge zomer en het warme, natte najaar schieten die bomen in de stress en komen daarom nu in bloei – dat wil je niet en we zien dat daar echt een probleem is."