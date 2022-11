Natuurgebied in gevaar door teveel stikstof en te weinig water: 'We hebben afgesproken dat we dit beschermen'

Ook Wim Verheugt vindt het terecht dat het bos op de lijst voor Natura2000-gebieden is gekomen. “Dit landschap hebben we met z’n allen opgebouwd. Nederland heeft gemaakte natuur, maar die gemaakte natuur is toch wel weer bijzonder. Je kunt je afvragen waarom mos belangrijk is, maar waarom is de mens belangrijk? Ieder wezen, iedere soort heeft een intrinsieke waarde. En alles is met elkaar verbonden. Als je iets uit dat systeem haalt, stort het misschien als een kaartenhuis in elkaar.”