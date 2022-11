16-jarige Anouar omgekomen bij noodlottig ongeval Vleutensebaan: 'Een jongen met veel humor en altijd mensen om zich heen'

Anouar kwam nabij de kruising met de Aart den Doolaardpad in botsing met een auto. Hulpdiensten probeerde Anouar nog te reanimeren, maar hij bezweek later aan zijn verwondingen. De bijrijder raakte lichtgewond. De bestuurder van de auto, een 41-jarige man uit Vleuten, is niet gewond geraakt. Het AD schrijft dat hij "gebroken" was, toen duidelijk werd dat de jongen het niet had overleefd.