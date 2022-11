Kijk hier nu live mee naar de finale De Groate Utreg Kwis

In totaal deden 900 Utrechters dit jaar mee met De Groate Utreg Kwis, in het kader van het 900-jarig bestaan van onze stad. In september en oktober werden de voorrondes gespeeld. Vanavond vindt in Bibliotheek Neude de finale plaats.

De Groate Utreg Kwis wordt gepresenteerd door Koos Marsman, ambassadeur van de Utregse Vollekstaol en bekend van diverse Utrecht-quizzes en de regelmatige Utreg-kollum in de papieren krant van DUIC.