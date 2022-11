94 jaar oud en vol op de barricades: Joan vs de gemeente over een afvalbak

Joan is van plan om minstens 100 jaar te worden. “En daarna zien we wel.” En dus gaat het straatbeeld in haar eigen wijk bij het Wilhelminapark haar nog steeds aan het hart. Toen de gemeente in haar wijk Het Nieuwe Inzamelen aankondigde trok ze ten strijde. Eerst uit praktisch oogpunt, want hoe moet een bejaarde met een rollator nu een zware vuilniszak wegbrengen naar zo’n container? Toen ze de komst van het Nieuwe Inzamelen niet kon tegenhouden, veranderde ze van tactiek: die container mag never nooit niet in dat mooie stukje groen in de wijk komen.