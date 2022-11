Ontvoerde Melisa (11) in Bulgarije herenigd met haar moeder: 'Nu tijd aan elkaar geven'

Volgens de moeder gaat het naar omstandigheden goed met het meisje. De Telegraaf schrijft dat Jorica en Melisa zaterdagmorgen samen door de straten van hoofdstad Sofia hebben gewandeld. Het gezin heeft op dit moment vooral behoefte aan rust. "Er is een mix van geluk en boosheid", zegt Jorica tegen de krant. "Ik ga nu even niet te veel vertellen. Alle aandacht moet naar Melisa. Die moet echt even bijkomen, net als wij allemaal. Wij willen en moeten echt even tijd aan elkaar geven."