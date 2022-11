Ontvoerde Melisa (11) weer met moeder terug in Nederland: 'We zijn moe, maar blij'

Soest/Sofia - Het meisje uit Soest dat deze week door haar vader naar Turkije werd meegenomen is in Bulgarije herenigd met haar moeder. Inmiddels zijn de twee weer in Nederland. Dat meldt de Telegraaf . Volgens de krant konden ze elkaar vrijdagmiddag weer in de armen sluiten en kwamen ze zaterdagavond aan op Schiphol. "We zijn moe, maar heel erg blij", zegt moeder Jorica tegen de krant.