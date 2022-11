Calamiteitenhospitaal Utrecht oefent weer na twee jaar corona: 'Meer onwetendheid dan anders'

Eslin is een van de 100 acteur-slachtoffers die bloedend, gillend, agressief en met verschillende verwondingen hulp en verzorging nodig hebben. Dat de training veel vraagt is te zien aan twee medewerkers van het Rode Kruis die in trillend even moeten bijkomen in een koffiekamer. Ze gaan tot het uiterste en dat is ook de bedoeling. Mirjam de Jong: "We trainen hier zo op omdat we de enige zijn die dit zo doen. Hierin zijn we uniek in Nederland en uniek in de wereld."