Natuurlijk Zoëy: Verkeer, honden en ook stikstof bedreigen de egel

Wat opvalt is dat de egels die we soms in de tuinen zien zijn veel groter en dikker vaak dan de egels die in de opvang in de hokjes zitten. “Ja dat noemen wij de kiloknallers zegt Patricia, die zijn dan boven een kilo, en dat dikkige moeten deze wel ook een beetje hebben hoor, Dat is een teken dat in ieder geval voldoende voedsel hebben. Dit voorjaar en zomer was het erg droog en daarom was de grond hard en gingen insecten veel dieper de grond in . Egels konden niet meer bij ze komen dus wij hadden al heel vroeg in het seizoen zieke, zwakke en ondervoede egels.