'Reizen met de trein haast onmogelijk voor mensen met een beperking'

Voor mensen met een beperking is het door alle omstandigheden op dit moment bijna niet te doen om met de trein te reizen, zegt Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking en chronische ziekte. Naast dat het moeilijk is om een plekje te vinden in de trein, is er ook vaak geen hulp aanwezig op de stations om te helpen bij het in- en uitstappen.