Utrechtse Corine van Dun verkozen tot Mrs. Senior Pride

Van Dun werd in 2018 namens D66 raadslid in Utrecht . Ze was daarmee samen met Sophie Schers van GroenLinks het eerste transgender raadslid in de gemeente Utrecht. Daarnaast was Van Dun voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. In die rol zette ze zich in voor de transgenderwet, zodat transgender-personen niet langer verplicht werden tot medische ingrepen (zoals sterilisatie) voordat zij hun geslacht op officiële documenten mochten laten veranderen.