Centraal Museum Utrecht maakt kans op Museumprijs en flink geldbedrag

Artistiek directeur van het Centraal Museum Bart Rutten is blij met de nominatie, al hoopt hij dat deze nu ook in winst kan worden omgezet. "Dat we tot de drie finalisten behoren, is een opsteker waar we heel trots op zijn. Het is een mooi stempel op alle activiteiten die we als museum met en voor onze buren ontwikkelen in het museum en in de wijken", zegt hij. "We gaan natuurlijk proberen om Utrecht te laten winnen, zodat we ons schip een nieuwe en sprankelende omgeving kunnen geven."