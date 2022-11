Een nieuwe garderobe bij elkaar ruilen in de Ping Pong Club: 'Duurzaam én goed voor de portemonnee'

Hoewel er ook een hoek met herenkleding in de loods te vinden is, zijn er niet veel mannen bij de kledingruil aanwezig. Kees laat zich daar niet door weerhouden. Zijn tas is al aardig gevuld. “Ik gooi liever niet zomaar iets weg”, vertelt hij. “Het goede aan dit concept vind ik dan ook dat kleding niet wordt weggegooid en dat je zelf op een duurzame manier je garderobe kunt vernieuwen.” Kees vertelt dat hij andere kleding voor in zijn kast ook goed kan gebruiken. “Ik ben nu anderhalf jaar weer single na een huwelijk van dertig jaar. Aan veel kleding hangt voor mij nog een bepaalde emotionele waarde. Een reset van mijn garderobe kan ik dus wel gebruiken.”