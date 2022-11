Jonge mensen met dementie: 'Soms vind ik het erger voor de jongens en mijn vrouw, dan voor mezelf'

Zo ook bij Petra en Richard uit IJsselstein. Richard kreeg toen hij achterin de vijftig was de diagnose Parkinson dementie. Richard en Petra hadden toen beiden een drukke baan en de jongste van hun drie zonen woont nog thuis. Petra: "Wat we sowieso wilden, of vooral wat ík graag wil, is dat het thuis voor Richard goed geregeld is. We maken het fijn en leuk samen. Maar je moet een weg zoeken in het zorgsysteem. Het is superfijn dat al die zorg er is, maar iedere week een hulpverlener over de vloer, doet ook iets met je".