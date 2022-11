Plastic statiegeld lever je voortaan in op Utrecht Centraal: 'Nu worden hier 11.000 flesjes per dag weggegooid'

Utrecht - Utrecht Centraal is het eerste station van Nederland waar je plastic statiegeldflesjes kwijt kan bij inlevermachines. Nu verdwijnen er alleen hier al 11.000 per dag in de prullenbak. Of erger: op de grond. Aan het weggooien van de flesjes moet een einde komen. Het is niet goed voor het milieu en de NS heeft met ProRail en het Rijk afgesproken dat de stations in 2040 afvalvrij moeten zijn.