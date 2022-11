Pylonen in Amersfoort kleuren groen om aandacht te vragen voor tekort aan pleegouders

Volgens de organisatie zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig, in deeltijd, voor korte of voor langere tijd. "Een liefdevol en veilig thuis is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen", zegt wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh. "Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat ouders dit kunnen bieden. Een pleeggezin kan dan helpen."