Extra geld voor seksuele gezondheid van Utrechters

Vanwege de behoefte investeert de gemeente nu zelf in de soa- en PrEP-poli en in groepen met een afstand tot de zorg. "Het is van groot belang dat we in Utrecht de juiste zorg kunnen bieden aan onze inwoners. Zeker ook de inwoners die we minder goed bereiken. Door nu zelf een duit in het zakje te doen komende jaren, nemen we onze verantwoordelijkheid”, zegt wethouder Eelco Eerenberg (Zorg).