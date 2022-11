CDA Utrecht wil met tegenbegroting een hele andere koers voor de stad

Julia Kleinrensink (GroenLinks) is juist blij met de programmabegroting van het college, haar partij zit in de coalitie. "Ik denk dat we heel erg tevreden kunnen zijn omdat er wordt geïnvesteerd in dingen die wij belangrijk vinden", zei Kleinrensink in Stadhuisplein. "Zoals er voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn, dat we ons richten op het tegengaan van de klimaatcrisis, en tenslotte om de ongelijkheid in de stad kleiner te maken."